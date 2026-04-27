"Ривер Плейт" установил уникальный мировой рекорд по продаже билетов - ВИДЕО/ФОТО

Аргентинский "Ривер Плейт" добился достижения, ставшего редким событием в истории мирового футбола. Клуб зафиксировал "аншлаг" на своем стадионе 105-й раз кряду — все билеты на домашние игры команды были полностью распроданы.

Как сообщает İdman.Biz, очередной рекорд был установлен на стадионе "Мас Монументаль" во время последнего "Суперкласико". За противостоянием против извечного соперника — "Бока Хуниорс" — вживую наблюдали более 85 тысяч болельщиков.

Перформанс аргентинских фанатов, организованный во время дерби, и масштабная поддержка на трибунах оказались в центре внимания мировых спортивных СМИ. С этим показателем "Ривер Плейт" продолжает обновлять собственный рекорд по уровню лояльности болельщиков и стабильности посещаемости.