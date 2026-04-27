27 Апреля 2026 08:12
"Интер" могут лишить двух трофеев и перевести в Серию В

Итальянский "Интер" может быть переведен в Серию B и лишен двух трофеев из-за судейского скандала. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AGI.

По информации источника, прокуратура Милана подозревает главу итальянского судейского корпуса Джанлукку Рокки в назначении на матчи миланской команды "угодных" арбитров. По версии следствия, Рокки лично добивался назначения конкретных судей в интересах миланского клуба.

Отмечается, что если обвинения подтвердятся, "Интер" могут лишить золотых медалей Серии А сезона-2023/2024 и лишить победы в Суперкубке Италии 2024 года. Также регламент предусматривает снятие очков или полное исключение клуба из высшего дивизиона.

Ранее сообщалось, что прокуратура Милана начала расследование по делу о мошенничестве, после чего экс-глава судейской коллегии Серии А Джанлука Рокка покинул свой пост.

Новости по теме

"Ривер Плейт" установил уникальный мировой рекорд по продаже билетов
09:30
Мировой футбол

"Ривер Плейт" установил уникальный мировой рекорд по продаже билетов - ВИДЕО/ФОТО

Аргентинский клуб подтвердил статус самой посещаемой команды

Салах разорвал подколенное сухожилие: египтянин больше не сыграет за "Ливерпуль"
09:15
Мировой футбол

Салах разорвал подколенное сухожилие: египтянин больше не сыграет за "Ливерпуль"

На восстановление игроку потребуется около четырех недель
Хави Симонс пропустит чемпионат мира 2026 года
07:14
Мировой футбол

Хави Симонс пропустит чемпионат мира 2026 года

Нидерландец получил повреждение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей
"Вильярреал" дома одержал победу над "Сельтой" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Вильярреал" дома одержал победу над "Сельтой" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вильярреал" располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги
"Марсель" на 88-й минуте упустил победу в матче с "Ниццей"
01:04
Мировой футбол

"Марсель" на 88-й минуте упустил победу в матче с "Ниццей"

"Ницца" продлила безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро