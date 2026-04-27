"Марсель" на 88-й минуте упустил победу в матче с "Ниццей"

27 Апреля 2026 01:04
"Марсель" сыграл вничью с "Ниццей" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник хозяев Пьер Хейбьерг, который отличился на 66-й минуте. На 88-й минуте форвард гостей Элье Ваи реализовал пенальти и сравнял счет.

"Марсель" набрал 53 очка и сохраняет шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 30 баллами находится на 15-й строчке. Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей.

В других матчах дня "Лоярьян" уступил "Страстбуру" - 2:3, "Лилль" обыграл "Париж" - 1:0, "Ренн" переиграл "Нант" - 2:1, а "Гавр" и "Мец" выдали результативную ничью - 4:4.

