Салах разорвал подколенное сухожилие: египтянин больше не сыграет за "Ливерпуль"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче АПЛ против "Кристал Пэлас" (3:1).

Как сообщает İdman.Biz, о характере повреждения рассказал директор сборной Египта Ибрагим Хасан в комментарии для Reuters. По его словам, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия, на восстановление после которого потребуется около четырех недель.

При этом в египетской федерации рассчитывают, что Салах будет готов к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе турнира сборной Египта предстоит сыграть с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном.

Сам игрок, как отметил Хасан, намерен вернуться в строй к старту турнира, который начнется 11 июня в Северной Америке.