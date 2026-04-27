Салах разорвал подколенное сухожилие: египтянин больше не сыграет за "Ливерпуль"

27 Апреля 2026 09:15
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче АПЛ против "Кристал Пэлас" (3:1).

Как сообщает İdman.Biz, о характере повреждения рассказал директор сборной Египта Ибрагим Хасан в комментарии для Reuters. По его словам, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия, на восстановление после которого потребуется около четырех недель.

При этом в египетской федерации рассчитывают, что Салах будет готов к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе турнира сборной Египта предстоит сыграть с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном.

Сам игрок, как отметил Хасан, намерен вернуться в строй к старту турнира, который начнется 11 июня в Северной Америке.

İdman.Biz
Новости по теме

"Ривер Плейт" установил уникальный мировой рекорд по продаже билетов
09:30
Мировой футбол

"Ривер Плейт" установил уникальный мировой рекорд по продаже билетов - ВИДЕО/ФОТО

Аргентинский клуб подтвердил статус самой посещаемой команды

"Интер" могут лишить двух трофеев и перевести в Серию В
08:12
Мировой футбол

"Интер" могут лишить двух трофеев и перевести в Серию В

Все из-за судейского скандала
Хави Симонс пропустит чемпионат мира 2026 года
07:14
Мировой футбол

Хави Симонс пропустит чемпионат мира 2026 года

Нидерландец получил повреждение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей
"Вильярреал" дома одержал победу над "Сельтой" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Вильярреал" дома одержал победу над "Сельтой" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вильярреал" располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги
"Марсель" на 88-й минуте упустил победу в матче с "Ниццей"
01:04
Мировой футбол

"Марсель" на 88-й минуте упустил победу в матче с "Ниццей"

"Ницца" продлила безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро