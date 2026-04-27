27 Апреля 2026
27 Апреля 2026 07:14
Хави Симонс пропустит чемпионат мира 2026 года

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Хави Симонс объявил, что пропустит чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике из-за тяжелой травмы. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил на своей странице в соцсетях сам нидерландец.

"Говорят, жизнь жестока, и сегодня я чувствую себя именно так. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, я убит горем. Ничего из этого не имеет смысла.

Все, чего я хотел, это бороться за свою команду, и теперь возможность делать это отнята у меня… вместе с чемпионатом мира. Представлять свою страну этим летом… просто исчезло. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я буду продолжать быть лучшим товарищем по команде, каким только могу быть. Я не сомневаюсь, что вместе мы выиграем эту битву.

Теперь я пойду по этому пути, ведомый верой, силой, стойкостью, убежденностью, отсчитывая дни до возвращения на поле. Будьте терпеливы со мной. COYS", — написал Симонс на своей странице в соцсети.

Напомним, Симонс получил повреждение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:0).

