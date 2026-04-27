Джек Грилиш уснул на крыше бара в Манчестере после алкоголя - ФОТО

Полузащитник "Эвертона" Джек Грилиш оказался в центре очередного скандального эпизода после ночного отдыха в Манчестере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, футболист отправился развлекаться в один из баров города, где употреблял алкоголь, после чего уснул на крыше заведения.

По словам очевидцев, друзья пытались разбудить игрока, однако сделать это сразу им не удалось.

Предполагается, что причиной такого состояния стало большое количество выпитого алкоголя.

Источники также утверждают, что Грилиш продолжает восстановление после операции и, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона. Кроме того, его кандидатура почти не рассматривается в число претендентов на вызов в сборную Англии к чемпионату мира.