25 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2026 11:33
57
Эксперты La Liga TV: "Защита "Реала" находится практически на любительском уровне"

Ничья мадридского "Реала" в выездном матче против "Бетиса" (1:1) максимально приблизила каталонскую "Барселону" к завоеванию титула чемпиона Испании. Очередная потеря очков "сливочными" вызвала волну критики со стороны футбольных аналитиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Liga TV, эксперты телеканала крайне жестко оценили действия оборонительной линии мадридцев в прошедшей встрече.

"Защита "Реала" находится практически на любительском уровне, команда совершенно не умеет обороняться. Единственные, кто по-прежнему спасают коллектив — это вратари", — заявил эксперт в эфире после матча.

На данный момент "Королевский клуб" после 33 туров занимает второе место в таблице с 74 очками. Лидирующая "Барселона", имея игру в запасе, набрала 82 балла. Сегодня каталонцы проведут гостевой матч против "Хетафе". В случае победы подопечные Ханси Флика увеличат отрыв от ближайшего преследователя до 11 очков.

İdman.Biz
Тэги:

