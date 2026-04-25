Форвард "Атлетико" ищет дом в Барселоне

25 Апреля 2026 09:33
Форвард "Атлетико" ищет дом в Барселоне

Футболист "Атлетико" Хулиан Альварес может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, футболист отправил своих братьев в Барселону для поиска жилья, что усилило слухи о возможном переходе в "Барселону".

Ранее сообщалось об интересе каталонского клуба к аргентинскому форварду. Также в прессе появлялась информация о потенциальном обмене с участием Альвареса и вингера "сине-гранатовых" Феррана Торреса.

В текущем сезоне Альварес провел 47 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забив 19 голов и отдав девять результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 90 млн евро.

Новости по теме

Альваро Арбелоа раскритиковал судейство после ничьей с "Бетисом"
11:00
Мировой футбол

Альваро Арбелоа раскритиковал судейство после ничьей с "Бетисом"

Главный тренер "Реал Мадрида" выразил недовольство решениями арбитра
"Арсенал" связался с окружением Арды Гюлера
08:10
Мировой футбол

"Арсенал" связался с окружением Арды Гюлера

Лондонский клуб уже связался с окружением игрока перед летним трансферным окном
Капитан "МЮ" объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию
07:30
Мировой футбол

Капитан "МЮ" объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию

Фернандеш заявил, что хочет добиться успеха с клубом и не гонится за деньгами

"Барселона" нашла альтернативу Бастони
06:08
Мировой футбол

"Барселона" нашла альтернативу Бастони

Каталонцы изучают вариант с молодым игроком "Реала Сосьедад"

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона

Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик
04:00
Мировой футбол

Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик

The Athletic опроверг информацию о скором продлении контракта

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента