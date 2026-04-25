Форвард "Атлетико" ищет дом в Барселоне

Футболист "Атлетико" Хулиан Альварес может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, футболист отправил своих братьев в Барселону для поиска жилья, что усилило слухи о возможном переходе в "Барселону".

Ранее сообщалось об интересе каталонского клуба к аргентинскому форварду. Также в прессе появлялась информация о потенциальном обмене с участием Альвареса и вингера "сине-гранатовых" Феррана Торреса.

В текущем сезоне Альварес провел 47 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забив 19 голов и отдав девять результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 90 млн евро.