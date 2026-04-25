Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик

Мадридский "Реал" на данный момент не близок к продлению контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, переговоры между сторонами не продвинулись, несмотря на ранее появлявшиеся слухи о возможном соглашении.

По информации источника, клуб предлагал бразильцу зарплату в размере 20 млн евро в год после вычета налогов, однако представители игрока запросили сумму, близкую к 30 млн евро с учетом бонусов и премий.

Отмечается, что текущий оклад Винисиуса составляет около 17 млн евро. При этом запрошенные условия значительно превышают предложения, которые "Реал" ранее делал другим футболистам.

Сообщается, что с лета 2025 года в переговорах не было достигнуто существенного прогресса, а контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года.