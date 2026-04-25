"Барселона" может увеличить отрыв от "Реала" до 11 очков

"Барселона" уже в субботу может значительно увеличить свое преимущество над "Реалом" в турнирной таблице Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, мадридцы упустили победу в матче против "Бетиса" (1:1), пропустив на 90+4-й минуте.

Таким образом, "сине-гранатовые" имеют возможность довести отрыв от принципиального соперника до 11 очков за шесть туров до окончания чемпионата. Для этого команде необходимо обыграть "Хетафе" в гостевом матче.

На данный момент "Барселона" лидирует в таблице с 82 очками, в то время как "Реал", сыгравший на один матч больше, имеет 74 балла.

Отметим, что 10 мая на "Камп Ноу" состоится "эль класико", которое при таком раскладе может утратить турнирное значение.