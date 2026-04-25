"Ланс" вырвал ничью в концовке матча с "Брестом"

"Ланс" сумел уйти от поражения в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Бреста", завершив встречу со счетом 3:3.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева уверенно начали игру и уже к перерыву вели со счетом 3:0. На 7-й минуте Дауду Гвиндо открыл счет после передачи Жориса Шотара, затем Лука Тусар удвоил преимущество на 24-й минуте, а перед самым перерывом отличился Эрик Жуниор Эбимбе.

Во втором тайме "Ланс" сумел переломить ход встречи. На 60-й минуте Флорьян Товен сократил отставание, спустя четыре минуты забил Абдалла Сима, а в компенсированное время Аллан Сент-Максимен сравнял счет.

После этого матча "Брест" набрал 38 очков и поднялся на 11-е место в таблице Лиги 1, тогда как "Ланс" с 63 очками остается на второй позиции.