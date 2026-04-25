"Ноттингем Форест" разгромил "Сандерленд" в матче АПЛ

"Ноттингем Форест" одержал крупную победу над "Сандерлендом" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Стэдиум оф Лайт" завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Счет был открыт на 17-й минуте после автогола Трая Хама. На 31-й минуте Крис Вуд удвоил преимущество, а вскоре Морган Гиббс-Уайт довел его до крупного. До перерыва отличился также Игор Жезус.

Окончательный счет на 90+5-й минуте установил Эллиот Андерсон.

После этой победы "Сандерленд" с 46 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Ноттингем Форест" с 39 баллами находится на 16-й позиции.