"Лейпциг" обыграл "Унион" и укрепился в топ-3 Бундеслиги - ВИДЕО

"РБ Лейпциг" одержал победу над "Унионом" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Счет в матче был открыт в середине первого тайма - отличился Макс Финкгрефе.

Вскоре "быки" увеличили преимущество благодаря голу Ромуло. Во втором тайме, на 64-й минуте, Ридле Баку довел счет до 3:0 после передачи Яна Диоманда.

Гости смогли ответить на 79-й минуте - мяч в ворота отправил Данило Дуки, однако на итог встречи это не повлияло.

После этой победы "РБ Лейпциг" набрал 62 очка и занимает третье место в турнирной таблице. "Унион" с 32 баллами идет на 11-й позиции.