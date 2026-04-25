"Реал" упустил победу в концовке матча с "Бетисом" - ВИДЕО

Мадридский "Реал" не смог удержать победу в матче 32-го тура чемпионата Испании против "Бетиса".

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Севилье завершилась со счетом 1:1. Счет в игре на 17-й минуте открыл нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор.

Казалось, гости доведут матч до победы, однако на 90+4-й минуте защитник "Бетиса" Эктор Бельерин сравнял счет.

После 32 туров "Бетис" набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Реал" с 74 баллами идет на второй позиции.

В следующем туре "Бетис" сыграет с "Овьедо", а "Реал" встретится с "Эспаньолом".