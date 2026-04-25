Скандал в Ла Лиге: гол "Бетиса" в ворота "Реала" вызвал споры

25 Апреля 2026 01:44
Матч между "Бетисом" и мадридским "Реалом" в 32-м туре Ла Лиги завершился скандалом из-за спорного гола в компенсированное время.

Как сообщает İdman.Biz, севильский клуб сравнял счет на 90+4-й минуте благодаря точному удару Эктора Бельерина - 1:1.

Однако, по информации источника Archivo VAR, взятие ворот должно было быть отменено. В эпизоде перед голом игрок "Бетиса" Антони, как утверждается, схватил за руку защитника "Реала" Ферлана Менди, помешав ему сохранить мяч.

Отмечается, что главный арбитр встречи Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушение, а система VAR не вмешалась в эпизод.

После этой игры "Реал" с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны", у которой есть матч в запасе. "Бетис" с 50 баллами идет на пятой позиции.

