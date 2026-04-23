Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после того, как стало известно, что он пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

"Эта травма оставляет меня за пределами поля, в момент, когда я хотел быть на нем. Даже не могу объяснить эту боль из-за того, что не смогу биться с моими товарищами, не смогу помочь команде, когда она нуждается во мне. Но я верю в них и знаю, что они будут отдавать все в каждом матче.

Я буду рядом с командой, пускай и не на поле. Буду поддерживать ее и радоваться вместе с ней. Это не конец, только пауза. Я вернусь сильнее, с большим желанием, чем когда-либо, и следующий сезон будет лучше. Спасибо за ваши сообщения", — приводит слова Ямаля İdman.Biz.

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (1:0).