Гурбан Гурбанов вышел в финал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля, Гурбан Гурбанов, пробился в финал чемпионата Европы, который проходит в Тиране (Албания).

Как сообщает İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 82 кг, в полуфинале одержал победу над грузинским спортсменом Гелой Болквадзе со счетом 4:2 и завоевал путевку в решающий раунд.

Ранее Хасрат Джафаров также вышел в финал чемпионата Европы

19:18

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров вышел в финал чемпионата Европы, проходящего в столице Албании Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 67 кг, в полуфинале одержал победу над грузинским борцом Диего Чхиквадзе и завоевал путевку в решающий раунд.

18:59

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли проведет схватку за бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Тиране (Албания).

Как сообщает İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 60 кг, в полуфинале уступил сопернику из Армении Сурену Агаджаняну.

В связи с этим поражением Мамедли поборется за итоговое третье место турнира.

16:27

Сборная Азербайджана успешно выступает на чемпионате Европы по борьбе в Тиране. Еще два представителя команды пробились в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе.

Гурбан Гурбанов (82 кг) в напряженной схватке победил представителя Молдовы Михаила Браду со счетом 5:4 и вышел в следующую стадию турнира.

Хасрат Джафаров (67 кг) одержал досрочную победу над болгарином Абу Муслимом Амаевым, выиграв на туше, и также обеспечил себе место в полуфинале.

Азербайджанский борец Мурад Ахмадиев (97 кг) завершил выступление в четвертьфинале чемпионата Европы.

Ранее в полуфинал континентального первенства пробился Нихат Мамедли (60 кг).

Таким образом, уже трое азербайджанских борцов сохраняют шансы на золото чемпионата Европы.

Турнир в столице Албании завершится 26 апреля.

16:04

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг) продолжает успешное выступление на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский спортсмен одержал уверенную победу над представителем Украины Владиславом Кузько со счетом 5:0.

Благодаря этому успеху Мамедли завоевал путевку в полуфинал континентального первенства.

Чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.

15:55

Азербайджанский борец греко-римского стиля Руслан Нуруллаев (72 кг) завершил выступление на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальной схватке азербайджанский спортсмен уступил Гаспару Тертеряну при счете 1:1. Победитель был определен по дополнительным показателям.

Таким образом, Нуруллаев остановился на стадии 1/4 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.

15:05

На чемпионате Европы по борьбе в Тиране еще два представителя Азербайджана пробились в четвертьфинал соревнований по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, Хасрат Джафаров (67 кг) победил шведа Никласа Ээлена со счетом 5:1.

Мурад Ахмадиев (97 кг) также одержал победу, взяв верх над хорватом Филипом Сметко — 2:1.

Оба азербайджанских спортсмена вышли в 1/4 финала турнира.

Ранее путевки в эту стадию завоевали Руслан Нуруллаев и Гурбан Гурбанов.

Таким образом, уже четверо представителей Азербайджана продолжают борьбу за медали чемпионата Европы.

Турнир в столице Албании завершится 26 апреля.

14:27

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (82 кг) одержал победу на чемпионате Европы в Тиране и пробился в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский спортсмен победил представителя Болгарии Светослава Николова со счетом 7:3.

Благодаря этому успеху Гурбанов вышел в 1/4 финала континентального первенства.

Ранее путевку в четвертьфинал также завоевал Руслан Нуруллаев (72 кг).

Чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.

13:43

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев (97 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский спортсмен одержал победу над представителем Финляндии Арви Саволайненом со счетом 7:3.

Благодаря этой победе Ахмадиев пробился в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля.

13:25



Азербайджанский борец греко-римского стиля Руслан Нуруллаев (72 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовой схватке азербайджанский спортсмен победил представителя Украины Дмитрия Васильева со счетом 9:5.

Благодаря этой победе Нуруллаев вышел в четвертьфинал континентального первенства.

Чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.

09:44

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля начнут выступление на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, во второй соревновательный день на ковер выйдут Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).

Из них Хасрат Джафаров ранее трижды становился чемпионом Европы, Нихат Мамедли выигрывал "золото" континентального первенства два раза, а Гурбан Гурбанов имеет один титул чемпиона Европы.

Кроме того, сегодня за бронзовые награды турнира поборются Рашад Мамедов (55 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.