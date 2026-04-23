Гурбан Гурбанов: "На этот раз я чувствовал больше ответственности" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

"В какой-то степени я чувствовал больше ответственности на этом ЕВРО, так как и семья, и тренеры хотели, чтобы я во второй раз стал чемпионом Европы".

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом заявил Гурбан Гурбанов после того, как завоевал второе "золото" на чемпионате Европы в Тиране.

По его словам, обе медали континентального первенства для него одинаково дороги: "Но, конечно, у каждой медали есть свой путь. Этот путь для меня оказался более тяжелым из-за травм. Хасрат Джафаров сегодня стал четырехкратным чемпионом Европы. Конечно, между нами есть здоровая конкуренция, мы также хотим добиваться еще больших успехов. Поздравляю Хасрата и всю команду".

При этом спортсмен добавил, что не ставит перед собой цель обогнать конкретного атлета, а сосредоточен на себе: "У меня нет мыслей кого-то догнать или обойти. Я просто делаю свою работу. Стараюсь максимально выполнять поставленные передо мной задачи. В этом плане мы в каком-то смысле солдаты".

Он также поделился мыслями о возможном переходе в олимпийскую весовую категорию: "Я не ставлю перед собой долгосрочных целей. Если знаю, что меня ждет турнир, готовлюсь конкретно к нему. Конечно, некоторые говорят, что нужно переходить в олимпийский вес, но я таких решений сам не принимаю. У меня есть личный тренер и тренерский штаб сборной. Понимаю желание людей и сам, конечно, хотел бы стать олимпийским чемпионом. Но это непросто.

В этой весовой категории (до 87 кг – Авт.) у нас есть Ислам Аббасов, призер чемпионатов Европы. Если я начну говорить, что перейду туда, это не очень хорошо воспримется внутри команды. Желаю удачи всем. Если когда-нибудь у меня появится такая возможность, то, в нашей команде все открыты к здорой конкуренции”.

Гурбан Гурбанов подчеркнул, что в весовой категории до 87 кг очень высокая конкуренция:

“В этом году чемпионом стал датский спортсмен. Лично я даже не смогу назвать пять борцов из Дании, но он – призер Олимпийских игр. Так что все это непросто, к этому нужно специально готовиться.

Я и к этой весовой категории серьезно готовился, не пришел туда случайно. Но переход в тот или иной вес – это не мое личное решение".