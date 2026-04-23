23 Апреля 2026 09:30
Мохаммад Бана: “В будущем покажем результаты еще лучше” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

То, что Азербайджан занял первое место в командном зачете на чемпионате Европы в Тиране, – результат большой и непростой работы всех, включая тренеров и федерацию.

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Мохаммад Бана.

"Хочу поздравить весь азербайджанский народ с этой победой. Наша команда стала чемпионом, и мы ждали этого результата. Дай Бог, в будущем и в греко-римской, и в вольной борьбе результаты будут еще лучше", – сказал он.

Бана добавил, что рад и итогами индивидуальных соревнований: "Я доволен каждым спортсменом. Говорят, что борьба – индивидуальный вид спорта, но это не так: чемпионом становится команда. Мы завоевали три бронзовые и две золотые медали. Но если бы и другие спортсмены не принесли команде очки, мы бы не достигли этого результата".

Лейла Эминова
İdman.Biz
Новости по теме

Жаля Алиева и Биргюль Солтанова будут бороться за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
19:44
Борьба

Жаля Алиева и Биргюль Солтанова будут бороться за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские спортсменки уступили в полуфинальных схватках

Рыза Каяалп: “Начало моей победной серии было положено в Баку” - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
17:27
Борьба

Рыза Каяалп: “Начало моей победной серии было положено в Баку” - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

13-кратный чемпион Европы рассказал о секрете своего успеха и поделился воспоминаниями об Азербайджане

Микаил Джаббаров отреагировал на триумф азербайджанских борцов - ФОТО
12:12
Борьба

Микаил Джаббаров отреагировал на триумф азербайджанских борцов - ФОТО

Глава федерации поздравил сборную с победой в командном зачете чемпионата Европы

Гюнай Гурбанова поборется за "бронзу" на Евро по борьбе
11:13
Борьба

Гюнай Гурбанова поборется за "бронзу" на Евро по борьбе

Азербайджанская спортсменка выйдет на решающую схватку в Тиране

Тренер сборной Сербии: "Мы ожидали финал между Нихатом Мамедли и нашим спортсменом" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
10:03
Борьба

Тренер сборной Сербии: "Мы ожидали финал между Нихатом Мамедли и нашим спортсменом" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Зияд Алиев поделился впечатлениями от чемпионата Европы по борьбе

Гурбан Гурбанов: "На этот раз я чувствовал больше ответственности" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
00:37
Борьба

Гурбан Гурбанов: "На этот раз я чувствовал больше ответственности" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Чемпион Европы также поделился мыслями о переходе в олимпийский вес

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"