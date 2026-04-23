Мохаммад Бана: “В будущем покажем результаты еще лучше” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

То, что Азербайджан занял первое место в командном зачете на чемпионате Европы в Тиране, – результат большой и непростой работы всех, включая тренеров и федерацию.

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Мохаммад Бана.

"Хочу поздравить весь азербайджанский народ с этой победой. Наша команда стала чемпионом, и мы ждали этого результата. Дай Бог, в будущем и в греко-римской, и в вольной борьбе результаты будут еще лучше", – сказал он.

Бана добавил, что рад и итогами индивидуальных соревнований: "Я доволен каждым спортсменом. Говорят, что борьба – индивидуальный вид спорта, но это не так: чемпионом становится команда. Мы завоевали три бронзовые и две золотые медали. Но если бы и другие спортсмены не принесли команде очки, мы бы не достигли этого результата".