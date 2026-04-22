Нихат Мамедли: "Счастлив, что возвращаюсь не с пустыми руками" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО

"Я в четвертый раз выступаю на чемпионате Европы и в четвертый раз завоевываю медаль. Счастлив, что возвращаюсь не с пустыми руками, хотя, конечно, хотелось вновь приехать с "золотом". Не всегда все складывается так, как ты этого хочешь”.

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после финальной схватки заявил новоиспеченный бронзовый призер чемпионата Европы Нихат Мамедли.

Он отметил, что сборная Азербайджана основательно подошла к этим соревнованиям: "Мы проводили тренировочные сборы, очень усердно готовились вместе с командой. Но, видимо, не судьба. В дальнейшем буду продолжать трудиться и сделаю все возможное, чтобы завоевать медали".

Мамедли также добавил, что не перекладывает ни на кого ответственность за свой результат на ЕВРО: "Я ни с кем себя не сравниваю. В прошлом году я победил спортсмена, который в этот раз стал чемпионом. Это спорт, здесь всякое бывает. Вину вижу только в себе. Если и есть ошибка, то она во мне. Неправильно подошел к схватке, принял неверные решения, возможно, технически неправильно себя направил".