22 Апреля 2026
Гюнай Гурбанова вышла в полуфинал Евро по борьбе - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

22 Апреля 2026 14:38
Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) успешно стартовала на чемпионате Европы в Тиране и вышла в полуфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальной схватке представительница Азербайджана победила Елену Бруггер из Германии.

Благодаря этой победе Гурбанова продолжает борьбу за медали и обеспечила себе место в полуфинале континентального первенства.

Эльнура Мамедова (50 кг) схватку с Агатой Голучовски из Польши проиграла.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля.

09:57

Сегодня две представительницы Азербайджана начнут выступление на чемпионате Европы по борьбе в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, Эльнура Мамедова (50 кг) в квалификации встретится с Агатой Голучовски из Польши.

Гюнай Гурбанова (59 кг) начнет турнир с четвертьфинала, где ее соперницей станет Елена Бруггер из Германии.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля. Ранее бронзовые медали Азербайджану принесли Рашад Мамедов (55 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

İdman.Biz
