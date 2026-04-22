22 Апреля 2026 20:59
Сайпулла Абсаидов: “Если все сойдется, Гюнай Гурбанова станет яркой звездой” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Экс-главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе, под руководством которого азербайджанские спортсмены становились призерами Олимпийских игр, Сайпулла Абсаидов в эти дни находится в Албании, где проходит чемпионат Европы.

В настоящее время он входит в тренерский штаб женской сборной России по борьбе. В беседе с İdman.Biz опытный специалист поделился мыслями о ЕВРО и высказался об азербайджанских спортсменах.

- Какие впечатления от первого соревновательного дня среди девушек?

- Если говорить о моих подопечных, конечно, хотелось бы видеть результаты получше. Но не бывает так, чтобы все выступали ровно. Один из лидеров нашей команды, Екатерина Вербина, к сожалению, споткнулась уже в первом поединке. Она чемпионка Европы прошлого года, серебряный призер чемпионата мира. Это немного расстраивает, а в остальном, вроде бы, все идет хорошо.

- Следите за азербайджанскими спортсменками на этом ЧЕ?

- Да, конечно. Я 10 лет работал и жил в Азербайджане, поэтому мне это небезразлично. Смотрю, наблюдаю. Тем более что девочки мне тоже все знакомы. Часто видимся на тренировочных сборах и соревнованиях.

К тому же тренеры азербайджанской сборной – Тогрул Аскеров и Агагусейн Мустафаев – мои ученики, я возил их на соревнования. Поэтому внимательно слежу, где-то пытаюсь что-то подсказать, помочь, если есть возможность.

- Кого из азербайджанских спортсменок могли бы выделить?

- В сборной Азербайджана есть несколько девочек, вполне достойных мирового уровня. Одна из них – самая молодая и интересная, по моему мнению – Гюнай Гурбанова.

Если правильно выстроить тренировочный процесс, то у нее большое будущее. Я это говорю вполне осознанно. Очень важны методика, план тренировок, мотивация. Она очень талантливая, это сразу видно. И генетика тоже играет свою роль: чувствительность, выносливость, физиология. В общем, все при ней. Поэтому, если все сойдется, то это будет яркая звезда.

Есть еще Жаля Алиева. В какой-то период она немного сдала, были травмы. Еще выделил бы Рузанну Мамедову. Это три спортсменки, которые могут показать хорошие результаты и на чемпионатах мира, и даже на Олимпийских играх.

- Скоро в борьбу также вступают вольники. Сборную Азербайджана по вольной борьбе возглавляет тоже ваш бывший ученик Хетаг Газюмов…

- Да-да, в этом тренерском штабе тоже специалисты, которых я сам тренировал и возил на соревнования: Хетаг Газюмов, Джабраил Гасанов, Шариф Шарифов. Тоже пытаюсь их поддерживать, направлять.

Хорошая команда выстраивается, но посмотрим, как они покажут себя здесь. Команда ровная, скажем так. Чуть-чуть надо будет прибавить, чтобы в будущем взять олимпийское “золото”. Необходимо выделить из этих борцов наиболее талантливых и уделить им больше внимания, чтобы они раскрылись.

- Кто, по-вашему, имеет этот потенциал?

- Как я уже сказал, в целом у команды потенциал есть, но, думаю, надо будет еще поработать. Вопрос мотивации и психологический аспект очень важны. Нельзя перегружать, нужно вовремя восстанавливаться. Если они будут бороться с желанием, все будет нормально.

Допустим, Туран Байрамов. Я вообще думал, что он чуть раньше "выстрелит", завоюет медали чемпионата мира и Олимпийских игр. Все для этого было… В какой-то момент, видимо, дисциплина была не на должном уровне, не совсем правильно был выстроен тренировочный процесс. И травмы тоже сказались. Он немного задержался в своем развитии как перспективный спортсмен. Возможно, здесь на чемпионате Европы покажет себя, раскроется.

- Напоследок хотелось бы узнать, как часто бываете в Азербайджане?

- Если быть откровенным, я очень люблю Баку. У меня там много друзей. Часто бываю в Азербайджане, особенно любим приезжать с семьей под Новый год.

В последний раз был буквально полтора-два месяца назад. Если есть возможность отдохнуть недельку, я выезжаю в Баку. И недалеко, и уютно. Супруге там тоже очень нравится. Без преувеличений, на сегодняшний день Азербайджан – одна из самых интересных и уютных стран.

Лейла Эминова
İdman.Biz
