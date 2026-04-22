Рыза Каяалп: "Раньше я задавался вопросом, смогу ли завоевать хотя бы 1-2 медали в Европе?" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО

Турецкий борец греко-римского стиля Рыза Каяалп поделился впечатлениями после завоевания 13-го титула чемпиона Европы в Тиране (Албания). Спортсмен, превзошедший достижение Александра Карелина, отметил, что этот успех стал результатом крайне сложного пути.

Как сообщает командированный в Албанию сотрудник İdman.Biz, секрет своей стабильности с 2010 года борец связывает с уважением к своему делу.

Он напомнил, что на протяжении 15 лет выходил в финал на всех чемпионатах Европы, в которых принимал участие:

"Я добился результата, который очень трудно превзойти. Для меня эта победа равносильна олимпийскому "золоту". Раньше я задумывался, смогу ли выиграть в Европе хотя бы пару медалей? С момента рождения моего ребенка и до его 15-летия я каждый год боролся в финалах. Это требует огромного труда. Я тренировался с любовью и старался быть примером для молодежи".

Касаясь хода турнира, Каяалп отметил, что путь к финалу был непростым, а в полуфинале он столкнулся с неуважением со стороны соперника. Тем не менее, по словам борца, финальная схватка прошла спокойнее.

Рыза Каяалп посвятил эту историческую победу своей семье и всему турецкому народу:

"Я посвящаю этот успех своей супруге, дочерям, родителям и всем, кто поддерживал меня и в радости, и в печали. Это действительно великое достижение".