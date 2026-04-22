Рыза Каяалп: "Раньше я задавался вопросом, смогу ли завоевать хотя бы 1-2 медали в Европе?" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО

22 Апреля 2026 02:10
Турецкий борец греко-римского стиля Рыза Каяалп поделился впечатлениями после завоевания 13-го титула чемпиона Европы в Тиране (Албания). Спортсмен, превзошедший достижение Александра Карелина, отметил, что этот успех стал результатом крайне сложного пути.

Как сообщает командированный в Албанию сотрудник İdman.Biz, секрет своей стабильности с 2010 года борец связывает с уважением к своему делу.

Он напомнил, что на протяжении 15 лет выходил в финал на всех чемпионатах Европы, в которых принимал участие:

"Я добился результата, который очень трудно превзойти. Для меня эта победа равносильна олимпийскому "золоту". Раньше я задумывался, смогу ли выиграть в Европе хотя бы пару медалей? С момента рождения моего ребенка и до его 15-летия я каждый год боролся в финалах. Это требует огромного труда. Я тренировался с любовью и старался быть примером для молодежи".

Касаясь хода турнира, Каяалп отметил, что путь к финалу был непростым, а в полуфинале он столкнулся с неуважением со стороны соперника. Тем не менее, по словам борца, финальная схватка прошла спокойнее.

Рыза Каяалп посвятил эту историческую победу своей семье и всему турецкому народу:

"Я посвящаю этот успех своей супруге, дочерям, родителям и всем, кто поддерживал меня и в радости, и в печали. Это действительно великое достижение".

Лейла Эминова
İdman.Biz
Новости по теме

Гюнай Гурбанова вышла в полуфинал Евро по борьбе - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО
14:38
Борьба

Гюнай Гурбанова вышла в полуфинал Евро по борьбе - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Спортсменка одержала победу в стартовой схватке в Тиране

Джафаров и Гурбанов поборются за "золото" чемпионата Европы
10:09
Борьба

Джафаров и Гурбанов поборются за "золото" чемпионата Европы

Нихат Мамедли выйдет на схватку за бронзовую медаль

Ислам Аббасов: "Схватка за "бронзу" морально тяжелее финала" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
00:12
Борьба

Ислам Аббасов: "Схватка за "бронзу" морально тяжелее финала" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Борец добавил, что планирует успешно выступить и на следующих соревнованиях
Турецкий борец превзошел достижение Александра Карелина
21 Апреля 22:58
Борьба

Турецкий борец превзошел достижение Александра Карелина

Каяалп в 13-й раз стал чемпионом Европы
Азербайджанские борцы завоевали две "бронзы" на чемпионате Европы - ВИДЕО
21 Апреля 22:16
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали две "бронзы" на чемпионате Европы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бека Канделаки уступил в схватке за бронзовую медаль
Рашад Мамедов: "Счастлив, что вновь возвращаюсь на родину не с пустыми руками" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО
21 Апреля 21:54
Борьба

Рашад Мамедов: "Счастлив, что вновь возвращаюсь на родину не с пустыми руками" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО

Спортсмен заявил, что в будущем надеется встретиться с нынешним чемпионом Европы Эмином Сефершаевым

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки