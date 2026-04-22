22 Апреля 2026 23:07
Хасрат Джафаров: "Посвящаю победу на Евро дочери" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

"Сегодня наш день, я очень счастлив. В четвертый раз подряд становлюсь чемпионом Европы. Это действительно очень тяжело, но, к счастью, мы этого добились".

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после финала чемпионата Европы заявил Хасрат Джафаров. Спортсмен стал четырехкратным победителем континентального первенства, став первым азербайджанским борцом греко-римского стиля, которому удалось достичь такого результата.

Джафаров отметил, что за этим успехом стоит большой и непростой путь:

"Я побил рекорд, в четвертый раз стал чемпионом Европы в олимпийском весе. В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто молился за меня и радуется моим успехам. За этим стоит огромный труд. Преодолев все эти сложности, мы затем получаем удовольствие от результата. После того как завоевываешь золотую медаль, уже забываешь обо всех трудностях, через которые пришлось пройти. Спасибо Богу, что удостоил меня этого. Я посвящаю это золото своей дочери".

Лейла Эминова
İdman.Biz
