Азербайджан выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете чемпионата Европы в Тиране (Албания).

Как сообщает İdman.Biz из Албании, по итогам континентального первенства в активе национальной команды оказалось 133 очка. Второе и третье места заняли сборные Турции и Грузии, набравшие 121 и 118 баллов соответственно.

Азербайджанские борцы завоевали в общей сложности пять медалей - две золотые и три бронзовые. Чемпионами Европы стали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг).

Бронзовые награды завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).