Азербайджан выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе - ВИДЕО

23 Апреля 2026
Азербайджан выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

22 Апреля 2026 23:45
Азербайджан выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете чемпионата Европы в Тиране (Албания).

Как сообщает İdman.Biz из Албании, по итогам континентального первенства в активе национальной команды оказалось 133 очка. Второе и третье места заняли сборные Турции и Грузии, набравшие 121 и 118 баллов соответственно.

Азербайджанские борцы завоевали в общей сложности пять медалей - две золотые и три бронзовые. Чемпионами Европы стали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг).

Бронзовые награды завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Лейла Эминова
İdman.Biz
Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "На этот раз я чувствовал больше ответственности" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
00:37
Борьба

Гурбан Гурбанов: "На этот раз я чувствовал больше ответственности" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Чемпион Европы также поделился мыслями о переходе в олимпийский вес

Хасрат Джафаров: "Посвящаю победу на Евро дочери" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
22 Апреля 23:07
Борьба

Хасрат Джафаров: "Посвящаю победу на Евро дочери" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Азербайджанский борец завоевал четвертое подряд золото чемпионата Европы

Нихат Мамедли: "Счастлив, что возвращаюсь не с пустыми руками" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
22 Апреля 22:38
Борьба

Нихат Мамедли: "Счастлив, что возвращаюсь не с пустыми руками" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО

Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе Нихат Мамедли расстроен от того, что не выиграл "золото"
Хасрат Джафаров и Гурбан Гурбанов стали чемпионами Европы
22 Апреля 22:02
Борьба

Хасрат Джафаров и Гурбан Гурбанов стали чемпионами Европы - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский борец выиграл напряженный финал в категории до 67 кг

Сайпулла Абсаидов: “Если все сойдется, Гюнай Гурбанова станет яркой звездой” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
22 Апреля 20:59
Борьба

Сайпулла Абсаидов: “Если все сойдется, Гюнай Гурбанова станет яркой звездой” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Экс-главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе высказался об азербайджанских спортсменах
Гюнай Гурбанова оспорит "бронзу" ЕВРО по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
22 Апреля 19:25
Борьба

Гюнай Гурбанова оспорит "бронзу" ЕВРО по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанская спортсменка уступила в полуфинале и продолжит борьбу за медаль

Самое читаемое

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"