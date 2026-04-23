Жаля Алиева и Биргюль Солтанова будут бороться за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанская спортсменка Биргюль Солтанова (65 кг) провела полуфинальную схватку в рамках чемпионата Европы по борьбе в Тиране (Албания).
Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана уступила Алине Касабиевой (UWW) со счетом 10:11.
Таким образом, Солтанова будет бороться за "бронзу".
19:17
Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева (57 кг) провела полуфинальную схватку в рамках чемпионата Европы по борьбе в Тиране (Албания).
Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана уступила турецкой спортсменке Эльвире Сулейман со счетом 2:6.
Таким образом, Жаля Алиева будет бороться за "бронзу".
14:44
Азербайджанские спортсменки Жаля Алиева и Биргюль Солтанова пробились в полуфинал чемпионата Европы в Тиране. Представительницы сборной Азербайджана одержали важные победы и сохранили шансы на золотые медали турнира.
Как сообщает İdman.Biz, Биргюль Солтанова, выступающая в весовой категории до 65 кг, в четвертьфинале победила румынскую спортсменку Кристу Инце со счетом 3:1.
Соперница азербайджанской спортсменки является четырехкратным призером чемпионатов Европы, что придает успеху Солтановой особую значимость.
Ранее путевку в полуфинал также оформила Жаля Алиева, выступающая в категории до 57 кг. Она продолжает уверенное выступление на континентальном первенстве.
Неудачно сложился четвертьфинал для другой представительницы Азербайджана Рузанны Мамедовой в весе до 62 кг. Она уступила Амине Танделовой, выступающей под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), со счетом 0:5.
Отметим, что Жаля Алиева, выступающая в весовой категории до 57 кг, встретится с представительницей Турции Эльвирой Камалоглу.
Биргюль Солтанова, заявленная в категории до 65 кг, сразится с Алиной Касабиевой, представляющей команду Объединенного мира борьбы (UWW).
Полуфинальные поединки чемпионата Европы начнутся в 18:45 по местному времени и будут показаны в прямом эфире телеканала İctimai tv.
Отметим, что чемпионат Европы по борьбе проходит в столице Албании Тиране и завершится 26 апреля.
14:23
Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева, выступающая в весовой категории до 57 кг, пробилась в полуфинал чемпионата Европы в Тиране. Представительница Азербайджана уверенно выиграла четвертьфинальную схватку у финской спортсменки Йенны Хемиайнен.
Как сообщает İdman.Biz, Алиева завершила поединок досрочно, победив соперницу на туше.
Эта победа позволила азербайджанской спортсменке выйти в 1/2 финала континентального первенства и продолжить борьбу за золотую медаль.
Алиева уверенно прошла предыдущие стадии турнира и остается одной из главных надежд сборной Азербайджана в женской борьбе на нынешнем чемпионате Европы.
Отметим, что чемпионат Европы по борьбе проходит в столице Албании Тиране и завершится 26 апреля.
13:39
Две азербайджанские спортсменки вышли в четвертьфинал чемпионата ЕвропыАзербайджанская борчиха Рузанна Мамедова (62 кг) одержала уверенную победу на чемпионате Европы в Тиране и вышла в четвертьфинал турнира.
Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана разгромила украинку Илону Прокопевнюк со счетом 10:0, оформив победу за явным преимуществом.
Таким образом, Мамедова пробилась в 1/4 финала континентального первенства.
Ранее путевку в эту стадию турнира завоевала и Жаля Алиева.
Чемпионат Европы завершится 26 апреля.
13:16
Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева (57 кг) успешно стартовала на чемпионате Европы в Тиране.
Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана победила спортсменку из Германии Амори Андрих на туше.
Благодаря этой победе Алиева вышла в четвертьфинал континентального первенства.
Чемпионат Европы завершится 26 апреля.
09:52
Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Тиране в борьбу вступят еще четыре представительницы Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz, в квалификационном раунде Жаля Алиева (57 кг) встретится с представительницей Германии Амори Андрич.
Рузанна Мамедова (62 кг) проведет схватку против украинки Илоны Прокопевнюк.
Биргюль Солтанова (65 кг) начнет турнир с четвертьфинала, где ее соперницей станет Криста Инце.
Напомним, к этому моменту сборная Азербайджана завоевала на чемпионате Европы пять медалей. Золото выиграли Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), бронзу — Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).
Кроме того, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала победителем командного зачета.
Чемпионат Европы завершится 26 апреля.
