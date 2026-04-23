Жаля Алиева и Биргюль Солтанова будут бороться за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Соперница азербайджанской спортсменки является четырехкратным призером чемпионатов Европы, что придает успеху Солтановой особую значимость.

Ранее путевку в полуфинал также оформила Жаля Алиева, выступающая в категории до 57 кг. Она продолжает уверенное выступление на континентальном первенстве.

Неудачно сложился четвертьфинал для другой представительницы Азербайджана Рузанны Мамедовой в весе до 62 кг. Она уступила Амине Танделовой, выступающей под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), со счетом 0:5.

Отметим, что Жаля Алиева, выступающая в весовой категории до 57 кг, встретится с представительницей Турции Эльвирой Камалоглу.

Биргюль Солтанова, заявленная в категории до 65 кг, сразится с Алиной Касабиевой, представляющей команду Объединенного мира борьбы (UWW).

Полуфинальные поединки чемпионата Европы начнутся в 18:45 по местному времени и будут показаны в прямом эфире телеканала İctimai tv.

Отметим, что чемпионат Европы по борьбе проходит в столице Албании Тиране и завершится 26 апреля.

14:23

Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева, выступающая в весовой категории до 57 кг, пробилась в полуфинал чемпионата Европы в Тиране. Представительница Азербайджана уверенно выиграла четвертьфинальную схватку у финской спортсменки Йенны Хемиайнен.

Как сообщает İdman.Biz, Алиева завершила поединок досрочно, победив соперницу на туше.

Эта победа позволила азербайджанской спортсменке выйти в 1/2 финала континентального первенства и продолжить борьбу за золотую медаль.

Алиева уверенно прошла предыдущие стадии турнира и остается одной из главных надежд сборной Азербайджана в женской борьбе на нынешнем чемпионате Европы.

13:39

Две азербайджанские спортсменки вышли в четвертьфинал чемпионата ЕвропыАзербайджанская борчиха Рузанна Мамедова (62 кг) одержала уверенную победу на чемпионате Европы в Тиране и вышла в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана разгромила украинку Илону Прокопевнюк со счетом 10:0, оформив победу за явным преимуществом.

Таким образом, Мамедова пробилась в 1/4 финала континентального первенства.

Ранее путевку в эту стадию турнира завоевала и Жаля Алиева.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.

13:16

Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева (57 кг) успешно стартовала на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана победила спортсменку из Германии Амори Андрих на туше.

Благодаря этой победе Алиева вышла в четвертьфинал континентального первенства.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.

09:52

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Тиране в борьбу вступят еще четыре представительницы Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в квалификационном раунде Жаля Алиева (57 кг) встретится с представительницей Германии Амори Андрич.

Рузанна Мамедова (62 кг) проведет схватку против украинки Илоны Прокопевнюк.

Биргюль Солтанова (65 кг) начнет турнир с четвертьфинала, где ее соперницей станет Криста Инце.

Напомним, к этому моменту сборная Азербайджана завоевала на чемпионате Европы пять медалей. Золото выиграли Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), бронзу — Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Кроме того, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала победителем командного зачета.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.