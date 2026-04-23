23 Апреля 2026
Тренер сборной Сербии: "Мы ожидали финал между Нихатом Мамедли и нашим спортсменом" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

23 Апреля 2026 10:03
Тренер сборной Сербии: "Мы ожидали финал между Нихатом Мамедли и нашим спортсменом" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Азербайджанский специалист Зияд Алиев, который последние три года работает тренером в Сербии, в настоящее время находится на чемпионате Европы по борьбе в Албании. Ранее он тренировал спортсменов разных возрастных категорий, однако последние полгода занимает должность помощника главного тренера сборной Сербии по греко-римской борьбе.

Подопечный Алиева, сербский борец Георгий Тибилов, завоевал "золото" ЧЕ в весовой категории до 60 кг. В этом же весе от Азербайджана выступал Нихат Мамедли, который на этот раз стал бронзовым призером.

В беседе с İdman.Biz Зияд Алиев рассказал, что ожидал увидеть другой финал в этой весовой категории:

"Мы знаем уровень Нихата. Учитывая, что я азербайджанец, стараюсь особо не вникать в некоторые вопросы, когда соперником является представитель Азербайджана, и больше смотреть на ситуацию со стороны. Не хочу, чтобы кто-то из моей страны проигрывал, но в то же время это не влияет на мою работу. Насколько мне известно, Нихат сейчас не находится на пике формы. Но, конечно, мы ожидали финал между ним и Тибиловым".

"Золото" Тибилова специалист назвал "утешением":

"Это наше единственное "золото". Оно стало для нас своего рода утешением. В целом чемпионат прошел неплохо, хотя в других весовых категориях мы также рассчитывали на результат".

Специалист высказался о характере азербайджанских борцов и позиции сборной страны на мировой арене:

"Мы всегда ждем от Азербайджана самых высоких результатов и борьбы. У нас отличная команда. Сегодня о нас говорят все. Например, схватка Хасрата [Джафарова] в полуфинале с грузинским соперником – это было просто великолепно. Он одержал победу в настоящей битве. У всех азербайджанских спортсменов есть этот боевой характер. Мы смотрим на это с точки зрения страны: за нами наблюдает народ, конечно же, семья, и все ждут успешного выступления".

По словам Зияда Алиева, сильный дух, присущий азербайджанцам, он старается привить и сербским спортсменам:

"В этом вопросе между нами и европейцами есть большая разница. Когда я начал работать с ними, понял, что без этого все остальные аспекты не будут иметь никакого значения".

Тренер также добавил, что сербская федерация, вице-президентом которой является еще один азербайджанец – Юсиф Аббасов, рассматривает возможность привлечения в сборную Сербии азербайджанских борцов в некоторых весовых категориях.

"Но это сложно, так как никто не хочет отпускать хороших спортсменов. Мы работаем в этом направлении, ищем тех, кто мог бы приехать, молодых, чтобы в будущем показывать хорошие результаты", – заключил он.

