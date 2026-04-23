Гюнай Гурбанова завоевала "бронзу" чемпионата Европы по борьбе - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) провела схватку за "бронзу" в рамках чемпионата Европы по борьбе в Тиране (Албания).

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана одолела Марту Гетманову (UWW) со счетом 7:5.

Таким образом, Гюнай Гурбанова удостоилась бронзовой медали.

11:13

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Тиране азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) проведет поединок за бронзовую медаль.

Как сообщает İdman.Biz, соперницей представительницы Азербайджана станет Марта Гетманова, выступающая под эгидой UWW.

Напомним, на данный момент сборная Азербайджана завоевала на чемпионате Европы пять медалей. Золото выиграли Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), "бронзу" — Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Кроме того, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала победителем командного зачета.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.