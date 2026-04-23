23 Апреля 2026 12:12
Микаил Джаббаров отреагировал на триумф азербайджанских борцов - ФОТО

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил сборную по греко-римской борьбе с победой в командном зачете чемпионата Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, глава организации опубликовал обращение на своей странице в социальной сети.

"Мы сильнейшие в Европе! Очередной великолепный успех нашей сборной по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Тиране радует и наполняет гордостью каждого из нас. Хасрат Джафаров (67 кг), ставший чемпионом Европы в четвертый раз подряд, вошел в историю. Гурбан Гурбанов (82 кг) защитил титул и вновь поднялся на вершину. Бронзовые медали Рашада Мамедова (55 кг), Нихата Мамедли (60 кг) и Ислама Аббасова (87 кг) еще раз показали боевой дух нашей команды", — написал Джаббаров.

Он также поздравил спортсменов, тренеров и их семьи, пожелав дальнейших успехов азербайджанскому спорту на международной арене.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала пять медалей. Золото выиграли Хасрат Джафаров и Гурбан Гурбанов, бронзу — Рашад Мамедов, Нихат Мамедли и Ислам Аббасов.

Кроме того, национальная команда заняла первое место в командном зачете.

Новости по теме

Жаля Алиева и Биргюль Солтанова будут бороться за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
19:44
Борьба

Жаля Алиева и Биргюль Солтанова будут бороться за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские спортсменки уступили в полуфинальных схватках

Рыза Каяалп: “Начало моей победной серии было положено в Баку” - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
17:27
Борьба

Рыза Каяалп: “Начало моей победной серии было положено в Баку” - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

13-кратный чемпион Европы рассказал о секрете своего успеха и поделился воспоминаниями об Азербайджане

Гюнай Гурбанова поборется за "бронзу" на Евро по борьбе
11:13
Борьба

Гюнай Гурбанова поборется за "бронзу" на Евро по борьбе

Азербайджанская спортсменка выйдет на решающую схватку в Тиране

Тренер сборной Сербии: "Мы ожидали финал между Нихатом Мамедли и нашим спортсменом" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
10:03
Борьба

Тренер сборной Сербии: "Мы ожидали финал между Нихатом Мамедли и нашим спортсменом" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Зияд Алиев поделился впечатлениями от чемпионата Европы по борьбе

Мохаммад Бана: “В будущем покажем результаты еще лучше” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
09:30
Борьба

Мохаммад Бана: “В будущем покажем результаты еще лучше” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе подчеркнул важность командной работы
Гурбан Гурбанов: "На этот раз я чувствовал больше ответственности" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
00:37
Борьба

Гурбан Гурбанов: "На этот раз я чувствовал больше ответственности" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Чемпион Европы также поделился мыслями о переходе в олимпийский вес

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"