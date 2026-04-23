Микаил Джаббаров отреагировал на триумф азербайджанских борцов - ФОТО

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил сборную по греко-римской борьбе с победой в командном зачете чемпионата Европы в Тиране.
Как сообщает İdman.Biz, глава организации опубликовал обращение на своей странице в социальной сети.
"Мы сильнейшие в Европе! Очередной великолепный успех нашей сборной по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Тиране радует и наполняет гордостью каждого из нас. Хасрат Джафаров (67 кг), ставший чемпионом Европы в четвертый раз подряд, вошел в историю. Гурбан Гурбанов (82 кг) защитил титул и вновь поднялся на вершину. Бронзовые медали Рашада Мамедова (55 кг), Нихата Мамедли (60 кг) и Ислама Аббасова (87 кг) еще раз показали боевой дух нашей команды", — написал Джаббаров.
Он также поздравил спортсменов, тренеров и их семьи, пожелав дальнейших успехов азербайджанскому спорту на международной арене.
Напомним, на чемпионате Европы сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала пять медалей. Золото выиграли Хасрат Джафаров и Гурбан Гурбанов, бронзу — Рашад Мамедов, Нихат Мамедли и Ислам Аббасов.
Кроме того, национальная команда заняла первое место в командном зачете.
Biz Avropanın ən güclüsüyük!#Albaniya-nın paytaxtı Tiranada keçirilən #Avropaçempionatı-nda yunan-Roma güləşi üzrə milli komandamızın növbəti möhtəşəm uğuru hər birimizi sevindirir və qürurlandırır.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) April 23, 2026
Həsrət Cəfərovun (67 kq) ardıcıl 4-cü dəfə Avropa çempionu olaraq tarix…