Британские СМИ назвали главного кандидата на замену Гвардиоле в "Манчестер Сити"

Итальянский специалист Энцо Мареска является главным кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Сити". "Горожане" готовятся к возможному уходу Хосепа Гвардиолы по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian.

По информации источника, на текущий момент между Мареской и "Манчестер Сити" ведутся позитивные переговоры. Потенциальная сложность в заключении соглашения с тренером заключается в том, что у него по-прежнему могут быть контрактные обязательства перед "Челси".

С 2022 по 2023 год Мареска работал в качестве помощника Гвардиолы в "Манчестер Сити". Итальянец покинул "Челси" в январе.