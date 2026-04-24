"Вильярреал" и "Овьедо" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО

"Овьедо" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла в Овьедо на стадионе "Нуэво Карлос Тартьер".

Нападающий гостей Николя Пепе на 13-й минуте реализовал пенальти и открыл счет. Хозяева отыгрались на 69-й миунет — забил Ильяс Шайра.

"Вильярреал" набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Овьедо" идет последним — 28 очков.

00:08

"Эспаньол" на выезде уступил "Райо Вальекано" в матче 33-го тура испанской Ла Лиги — 0:1.

Единственный гол на 87-й минуте забил Серхио Камельо.

23:18

"Леванте" на своем поле переиграл "Севилью" в матче 33-го тура испанской Ла Лиги — 2:0.

Дубль оформил Иван Ромеро. 25-летний форвард забил на 38-й и 90+4-й минутах.

"Леванте" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 32 очками в 32 матчах и располагается в зоне вылета. У "Севильи" 34 очка и 17-е место. Отрыв от зоны вылета — одно очко.