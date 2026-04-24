Кубок Турции: "Бешикташ" обыграл "Аланьяспор" и вышел в полуфинал

"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции, уверенно обыграв на своем поле "Аланьяспор" со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте усилиями Эль-Билаля Туре. На 82-й минуте после ошибки вратаря отличился Охун, а спустя три минуты Оркун Кекчю замкнул головой передачу Милота Рашицы, установив окончательный результат.

Команда Сергена Ялчина вышла в полуфинал, где встретится с "Коньяспором".

В другом матче дня встречались "Самсунспор" и "Трабзонспор". Основное время прошло без забитых мячей. В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Трабзонспора" - 3:1.