Лидер "Челси" может перебраться в другой английский гранд

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес может перейти в другой клуб английской Премьер-лиги. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, "Манчестер Сити" заинтересован в футболисте, хотя не рассматривает его как трансферную цель номер один.

В числе альтернативных вариантов для "горожан" также значится полузащитник Эллиот Андерсон из "Ноттингем Форест". Интерес к Фернандесу обусловлен возможным уходом хавбека Бернарду Силвы этим летом. В то же время будущее Родри остается неопределенным: контракт с ним действует до 2027 года, однако клуб надеется на его продление.

В текущем сезоне Фернандес провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач. Хавбек, чья рыночная стоимость составляет € 90 млн по версии Transfermarkt, связан с "Челси" контрактом до 2032 года.