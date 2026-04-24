Раньери близок к уходу из "Ромы" в третий раз в карьере

Итальянский специалист Клаудио Раньери, занимающий пост советника руководства "Ромы", близок к уходу из римского клуба в третий раз, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport Italia.

По информации источника, причиной ухода 74-летнего итальянца станут напряженные отношения с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, трансферные вопросы и потенциальные серьезные корпоративные изменения. В последние месяцы их отношения ухудшились. Спортивный директор Фредерик Массара также может уйти вместе с Раньери.

Ранее Раньери работал тренером "Ромы" с 2009 по 2011 год, с марта по июнь 2019-го и в сезоне-2024/25, после чего стал советником правления.

В этом сезоне "Рома" набрала 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.