Винисиус и "Реал" договорились о новом контракте - СМИ

Крайний нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор достиг принципиального соглашения с клубом о новом долгосрочном контракте. Сторонам осталось урегулировать финальные детали. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, после пролонгации трудового соглашения с Винисиусом нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе останется самым высокооплачиваемым футболистом "Королевского клуба".

Ранее СМИ сообщали, что по действующему контракту Винисиус зарабатывает € 25 млн в год, а Мбаппе получает € 32 млн. Трудовое соглашение бразильца заканчивается летом 2027 года.