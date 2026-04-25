"Челси" рассматривает возвращение бывшего тренера

"Челси" изучает возможность возвращения итальянского тренера Антонио Конте на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calciomercato, лондонский клуб намерен сделать предложение специалисту, несмотря на интерес к нему со стороны Итальянской федерации футбола.

Отметим, что Конте уже возглавлял "Челси" в период с 2016 по 2018 год и привел команду к чемпионству в Англии в 2017 году.

С лета 2024 года тренер работает в "Наполи", с которым выиграл чемпионат Италии в прошлом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. После 33 туров текущего сезона "Наполи" занимает третье место, набрав 66 очков.