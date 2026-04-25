25 Апреля 2026
RU

"Челси" рассматривает возвращение бывшего тренера

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2026 00:15
73
"Челси" изучает возможность возвращения итальянского тренера Антонио Конте на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calciomercato, лондонский клуб намерен сделать предложение специалисту, несмотря на интерес к нему со стороны Итальянской федерации футбола.

Отметим, что Конте уже возглавлял "Челси" в период с 2016 по 2018 год и привел команду к чемпионству в Англии в 2017 году.

С лета 2024 года тренер работает в "Наполи", с которым выиграл чемпионат Италии в прошлом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. После 33 туров текущего сезона "Наполи" занимает третье место, набрав 66 очков.

İdman.Biz
Тэги:

