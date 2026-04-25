"Наполи" разгромил "Кремонезе" и поднялся на второе место - ВИДЕО

25 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2026 00:47
52
"Наполи" разгромил "Кремонезе" и поднялся на второе место

"Наполи" одержал крупную победу над "Кремонезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу неаполитанцев. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте - отличился Скотт Мактоминей после передачи Кевина Де Брюйне.

Перед перерывом преимущество команды увеличилось благодаря автоголу Филиппо Терраччано, а затем отличился и сам Де Брюйне.

Во втором тайме, на 52-й минуте, окончательный счет установил Алиссон Сантос, реализовав передачу Вани Милинковича-Савича.

После этой победы "Наполи" набрал 69 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Кремонезе" с 28 баллами занимает 17-ю позицию.

İdman.Biz
Тэги:

