"Наполи" разгромил "Кремонезе" и поднялся на второе место - ВИДЕО

"Наполи" одержал крупную победу над "Кремонезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу неаполитанцев. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте - отличился Скотт Мактоминей после передачи Кевина Де Брюйне.

Перед перерывом преимущество команды увеличилось благодаря автоголу Филиппо Терраччано, а затем отличился и сам Де Брюйне.

Во втором тайме, на 52-й минуте, окончательный счет установил Алиссон Сантос, реализовав передачу Вани Милинковича-Савича.

После этой победы "Наполи" набрал 69 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Кремонезе" с 28 баллами занимает 17-ю позицию.