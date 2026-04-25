Капитан "МЮ" объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, почему решил остаться в английском клубе, несмотря на интерес со стороны саудовского "Аль-Хиляля".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, португальский полузащитник признался, что сделал выбор в пользу спортивных целей, а не финансовых предложений.

"Я остался, поскольку посчитал, что еще могу принести клубу пользу. Да, речь шла о больших деньгах, но мы с женой понимаем, что не стремимся стать самыми богатыми. Мы хотим реализовать свои мечты и жить хорошей жизнью", - заявил Фернандеш.

По словам игрока, важную роль в решении сыграла поддержка семьи. Он отметил, что не хотел покидать команду в сложный период и намерен добиться с ней больших успехов.

"Я хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, никогда этого не скрывал", - добавил капитан "Манчестер Юнайтед".