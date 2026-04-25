Капитан "МЮ" объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию

25 Апреля 2026 07:30
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, почему решил остаться в английском клубе, несмотря на интерес со стороны саудовского "Аль-Хиляля".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, португальский полузащитник признался, что сделал выбор в пользу спортивных целей, а не финансовых предложений.

"Я остался, поскольку посчитал, что еще могу принести клубу пользу. Да, речь шла о больших деньгах, но мы с женой понимаем, что не стремимся стать самыми богатыми. Мы хотим реализовать свои мечты и жить хорошей жизнью", - заявил Фернандеш.

По словам игрока, важную роль в решении сыграла поддержка семьи. Он отметил, что не хотел покидать команду в сложный период и намерен добиться с ней больших успехов.

"Я хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, никогда этого не скрывал", - добавил капитан "Манчестер Юнайтед".

Новости по теме

Альваро Арбелоа раскритиковал судейство после ничьей с "Бетисом"
11:00
Мировой футбол

Альваро Арбелоа раскритиковал судейство после ничьей с "Бетисом"

Главный тренер "Реал Мадрида" выразил недовольство решениями арбитра
Форвард "Атлетико" ищет дом в Барселоне
09:33
Мировой футбол

Форвард "Атлетико" ищет дом в Барселоне

Альварес рассматривает вариант переезда на фоне интереса "Барселоны"

"Арсенал" связался с окружением Арды Гюлера
08:10
Мировой футбол

"Арсенал" связался с окружением Арды Гюлера

Лондонский клуб уже связался с окружением игрока перед летним трансферным окном
"Барселона" нашла альтернативу Бастони
06:08
Мировой футбол

"Барселона" нашла альтернативу Бастони

Каталонцы изучают вариант с молодым игроком "Реала Сосьедад"

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона

Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик
04:00
Мировой футбол

Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик

The Athletic опроверг информацию о скором продлении контракта

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента