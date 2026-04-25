"Арсенал" связался с окружением Арды Гюлера

"Арсенал" вновь заинтересован в подписании атакующего полузащитника мадридского "Реала" Арды Гюлера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, лондонский клуб уже связывался с окружением футболиста, чтобы обсудить возможный трансфер в летнее окно.

Отмечается, что ранее "канониры" рассматривали вариант с покупкой игрока еще летом 2025 года, однако тогда руководство "Реала" не было готово к его продаже.

При этом сам Гюлер не стремится покидать мадридский клуб, так как доволен своим положением, а "Реал" также не проявляет желания расставаться с 21-летним футболистом.

В текущем сезоне полузащитник провел 50 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав 14 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 90 млн евро.