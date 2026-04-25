АПЛ: “Арсенал” без права на ошибку, “МЮ” в ожидании реванша над “Брентфордом” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

34-й тур Английской премьер-лиги уже начал менять расклад в верхней части таблицы.

Как передает İdman.Biz, "Манчестер Сити" провел свой матч раньше основной программы и после победы над "Бернли" со счетом 1:0 временно возглавил таблицу, сравнявшись с "Арсеналом" по очкам и разнице мячей, но обойдя лондонцев по числу забитых голов.

При этом команда Пепа Гвардиолы сохраняет игру в запасе, что делает чемпионскую гонку еще более напряженной. Теперь давление переходит на "Арсенал", которому предстоит домашний матч с "Ньюкаслом". Не менее важной будет и встреча "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд": команда Майкла Каррика борется с "Астон Виллой" за третье место и не имеет права терять очки в гонке за Лигу чемпионов.

"Арсенал" - "Ньюкасл"

Для "Арсенала" это матч, в котором цена ошибки стала еще выше. После победы "Манчестер Сити" над "Бернли" лондонцы опустились на второе место при равенстве очков и разницы мячей. Теперь команде Микеля Артеты необходимо обыгрывать "Ньюкасл", чтобы вернуть себе лидерство и не позволить "Сити" получить психологическое преимущество в концовке сезона.

В первом круге "Арсенал" уже обыграл "Ньюкасл" на выезде со счетом 2:1. Однако сейчас ситуация для лондонцев сложнее: команда потеряла часть преимущества в чемпионской гонке, а впереди у нее также полуфинал Лиги чемпионов. Хорошая новость для Артеты - возвращение Букайо Сака, который должен быть доступен после травмы ахилла. Также к матчу готов Риккардо Калафьори, тогда как Юрриен Тимбер пока не вернулся в строй.

"Ньюкасл" подходит к игре в тяжелом состоянии. Команда Эдди Хау опустилась на 14-е место, потеряла темп и переживает кризис уверенности. Кроме того, гости не смогут рассчитывать на Энтони Гордона из-за травмы бедра, а Джоэлинтон пропустит матч из-за дисквалификации. Для "Арсенала" это шанс не только вернуть первое место, но и воспользоваться проблемами соперника.

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"

Матч на "Олд Траффорд" важен уже не для чемпионской гонки, а для борьбы за третье место. "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" имеют по 58 очков, но манкунианцы идут выше благодаря лучшей разнице мячей. При этом "Брентфорд" остается непростым соперником: команда находится в середине таблицы, но уже доказала в этом сезоне, что способна доставить "Юнайтед" серьезные проблемы.

В первом круге "Брентфорд" дома победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Теперь у "Юнайтед" есть дополнительная мотивация взять реванш, тем более что команда заметно прибавила после назначения Майкла Каррика.

"Брентфорд", в свою очередь, сыграл вничью в пяти последних матчах подряд. Это говорит о стабильности, но одновременно и о нехватке побед в решающий отрезок сезона. Для "Манчестер Юнайтед" встреча с таким соперником станет проверкой зрелости: команда Каррика фактически контролирует свою позицию в борьбе за Лигу чемпионов, но потеря очков может снова открыть дорогу "Астон Вилле" к третьей строчке.

Расписание 34-го тура АПЛ:

21 апреля

"Брайтон" - "Челси" - 3:0

22 апреля

"Борнмут" - "Лидс" - 2:2

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:1

24 апреля

"Сандерленд" - "Ноттингем Форест" - 0:5

25 апреля

"Фулхэм" - "Астон Вилла"

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

"Вест Хэм" - "Эвертон"

"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм"

"Арсенал" - "Ньюкасл"

27 апреля

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"

Турнирная таблица перед основными матчами 34-го тура:

1. "Манчестер Сити" - 70

2. "Арсенал" - 70

3. "Манчестер Юнайтед" - 58

4. "Астон Вилла" - 58

5. "Ливерпуль" - 55

6. "Брайтон" - 50

7. "Борнмут" - 49

8. "Челси" - 48

9. "Брентфорд" - 48

10. "Эвертон" - 47

11. "Сандерленд" - 46

12. "Фулхэм" - 45

13. "Кристал Пэлас" - 43

14. "Ньюкасл" - 42

15. "Лидс" - 40

16. "Ноттингем Форест" - 39

17. "Вест Хэм" - 33

18. "Тоттенхэм" - 31

19. "Бернли" - 20

20. "Вулверхэмптон" – 17