25 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2026 13:47
29
АПЛ: “Арсенал” без права на ошибку, “МЮ” в ожидании реванша над “Брентфордом” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

34-й тур Английской премьер-лиги уже начал менять расклад в верхней части таблицы.

Как передает İdman.Biz, "Манчестер Сити" провел свой матч раньше основной программы и после победы над "Бернли" со счетом 1:0 временно возглавил таблицу, сравнявшись с "Арсеналом" по очкам и разнице мячей, но обойдя лондонцев по числу забитых голов.

При этом команда Пепа Гвардиолы сохраняет игру в запасе, что делает чемпионскую гонку еще более напряженной. Теперь давление переходит на "Арсенал", которому предстоит домашний матч с "Ньюкаслом". Не менее важной будет и встреча "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд": команда Майкла Каррика борется с "Астон Виллой" за третье место и не имеет права терять очки в гонке за Лигу чемпионов.

"Арсенал" - "Ньюкасл"

Для "Арсенала" это матч, в котором цена ошибки стала еще выше. После победы "Манчестер Сити" над "Бернли" лондонцы опустились на второе место при равенстве очков и разницы мячей. Теперь команде Микеля Артеты необходимо обыгрывать "Ньюкасл", чтобы вернуть себе лидерство и не позволить "Сити" получить психологическое преимущество в концовке сезона.

В первом круге "Арсенал" уже обыграл "Ньюкасл" на выезде со счетом 2:1. Однако сейчас ситуация для лондонцев сложнее: команда потеряла часть преимущества в чемпионской гонке, а впереди у нее также полуфинал Лиги чемпионов. Хорошая новость для Артеты - возвращение Букайо Сака, который должен быть доступен после травмы ахилла. Также к матчу готов Риккардо Калафьори, тогда как Юрриен Тимбер пока не вернулся в строй.

"Ньюкасл" подходит к игре в тяжелом состоянии. Команда Эдди Хау опустилась на 14-е место, потеряла темп и переживает кризис уверенности. Кроме того, гости не смогут рассчитывать на Энтони Гордона из-за травмы бедра, а Джоэлинтон пропустит матч из-за дисквалификации. Для "Арсенала" это шанс не только вернуть первое место, но и воспользоваться проблемами соперника.

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"

Матч на "Олд Траффорд" важен уже не для чемпионской гонки, а для борьбы за третье место. "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" имеют по 58 очков, но манкунианцы идут выше благодаря лучшей разнице мячей. При этом "Брентфорд" остается непростым соперником: команда находится в середине таблицы, но уже доказала в этом сезоне, что способна доставить "Юнайтед" серьезные проблемы.

В первом круге "Брентфорд" дома победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Теперь у "Юнайтед" есть дополнительная мотивация взять реванш, тем более что команда заметно прибавила после назначения Майкла Каррика.

"Брентфорд", в свою очередь, сыграл вничью в пяти последних матчах подряд. Это говорит о стабильности, но одновременно и о нехватке побед в решающий отрезок сезона. Для "Манчестер Юнайтед" встреча с таким соперником станет проверкой зрелости: команда Каррика фактически контролирует свою позицию в борьбе за Лигу чемпионов, но потеря очков может снова открыть дорогу "Астон Вилле" к третьей строчке.

Расписание 34-го тура АПЛ:

21 апреля
"Брайтон" - "Челси" - 3:0

22 апреля
"Борнмут" - "Лидс" - 2:2
"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:1

24 апреля
"Сандерленд" - "Ноттингем Форест" - 0:5

25 апреля
"Фулхэм" - "Астон Вилла"
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"
"Вест Хэм" - "Эвертон"
"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм"
"Арсенал" - "Ньюкасл"

27 апреля
"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"

Турнирная таблица перед основными матчами 34-го тура:

1. "Манчестер Сити" - 70
2. "Арсенал" - 70
3. "Манчестер Юнайтед" - 58
4. "Астон Вилла" - 58
5. "Ливерпуль" - 55
6. "Брайтон" - 50
7. "Борнмут" - 49
8. "Челси" - 48
9. "Брентфорд" - 48
10. "Эвертон" - 47
11. "Сандерленд" - 46
12. "Фулхэм" - 45
13. "Кристал Пэлас" - 43
14. "Ньюкасл" - 42
15. "Лидс" - 40
16. "Ноттингем Форест" - 39
17. "Вест Хэм" - 33
18. "Тоттенхэм" - 31
19. "Бернли" - 20
20. "Вулверхэмптон" – 17

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

