На "Лив Бона Деа Арене" начали масштабную реконструкцию поля - ФОТО

27 Апреля 2026 17:34
На "Лив Бона Деа Арене" начали масштабную реконструкцию поля

На стадионе "Лив Бона Деа Арена" стартовали масштабные работы по обновлению натурального травяного покрытия.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), реконструкция проводится с целью полного обновления газона и дальнейшего улучшения инфраструктуры арены.

Работы реализуются в рамках проекта УЕФА Hat-Trick, направленного на развитие футбольной инфраструктуры в странах-членах организации.

В рамках проекта предусмотрено повышение качества поля, его приведение в соответствие с международными стандартами, а также улучшение условий для проведения матчей и тренировочного процесса.

Ожидается, что после завершения реконструкции арена сможет принимать встречи на еще более высоком организационном уровне.

İdman.Biz
Новости по теме

В Лянкяране прошел футбольный фестиваль для девочек
10:33
Азербайджанский футбол

В Лянкяране прошел футбольный фестиваль для девочек - ФОТО

В мероприятии приняли участие 63 юные участницы в возрасте от 8 до 10 лет

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде разгромил "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Апреля 20:57
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде разгромил "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Карабах" продолжает погоню за "Сабахом"
Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Кяпаз"
26 Апреля 17:49
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Хозяева уверенно провели второй тайм и добились победы
Легионер "Араз-Нахчывана": "В Премьер-лиге нет легких матчей"
26 Апреля 15:31
Азербайджанский футбол

Легионер "Араз-Нахчывана": "В Премьер-лиге нет легких матчей"

Футболист подвел итоги матча с "Габалой" и оценил сезон команды

Экс-игрок "Карабаха" начал новое партнерство в Саудовской Аравии
25 Апреля 16:44
Мировой футбол

Экс-игрок "Карабаха" начал новое партнерство в Саудовской Аравии

Теперь его интересы будет представлять компания Golden Goal

Футболист "Карабаха" обвинил судью в нецензурных оскорблениях и провокации
25 Апреля 02:00
Азербайджанский футбол

Футболист "Карабаха" обвинил судью в нецензурных оскорблениях и провокации - ФОТО + ВИДЕО

Янкович выступил с резонансным заявлением после скандала с арбитром

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
25 Апреля 05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона