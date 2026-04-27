На "Лив Бона Деа Арене" начали масштабную реконструкцию поля - ФОТО

На стадионе "Лив Бона Деа Арена" стартовали масштабные работы по обновлению натурального травяного покрытия.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), реконструкция проводится с целью полного обновления газона и дальнейшего улучшения инфраструктуры арены.

Работы реализуются в рамках проекта УЕФА Hat-Trick, направленного на развитие футбольной инфраструктуры в странах-членах организации.

В рамках проекта предусмотрено повышение качества поля, его приведение в соответствие с международными стандартами, а также улучшение условий для проведения матчей и тренировочного процесса.

Ожидается, что после завершения реконструкции арена сможет принимать встречи на еще более высоком организационном уровне.