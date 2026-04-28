Больше чем футбол: в Баку презентовали книгу о Гара Гараеве - ФОТО

Состоялась церемония презентации и автограф-сессия книги "Гара Гараев" писателя Мурада Аксоя, повествующей о жизненном пути защитника сборной Азербайджана по футболу, долгие годы выступавшего за "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и герой книги, известный футболист Гара Гараев.

Автор отметил, что борьба футболиста на зеленых полях была связана не только со счетом на табло:

"Выходя на поле, он также стремился донести до всего мира информацию о Карабахе, долгие годы находившемся под оккупацией, и правду о нашей справедливой борьбе. Секрет успеха клуба, жившего в статусе вынужденного переселенца, и игрока, разделившего ту же судьбу, всегда заключался в бесконечной вере в победу".

На мероприятии было подчеркнуто, что эта книга, освещающая сложный и почетный путь к успеху азербайджанского футболиста, станет важным источником мотивации для подростков и молодежи.