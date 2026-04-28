Скандал в "Габале": Туран Манафов подрался с главным тренером

28 Апреля 2026 21:42
Футболист "Габалы" Туран Манафов отстранен от основной команды. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, причиной стала его драка с главным тренером Кахабером Цхададзе.

Так, на одной из тренировок грузинский специалист дал игроку определенные указания, которые тот не смог выполнить. В результате Цхададзе оскорбил футболиста, что привело к рукопашной схватке между сторонами. Конфликт удалось прекратить лишь после вмешательства других игроков.

Отметим, что по контракту права на Т. Манафова принадлежат клубу "Стелленбош". 27-летний защитник прошлым летом подписал трехлетнее соглашение с клубом из Южно-Африканской Республики (ЮАР), которое действует до июня 2028 года. Арендное соглашение бывшего игрока нашей сборной U-21 с "Габалой" рассчитано до июня текущего года.

Манафов, принявший предложение "красно-черных" с зарплатой в 8000 долларов, в последний раз выходил на поле 21 марта. В тот день в рамках 25-го тура Премьер-лиги в выездном матче против "Туран Товуза" он заменил Нугая Рашидова на 67-й минуте. В заявку на последние четыре тура его имя включено не было.

İdman.Biz
