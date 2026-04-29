"Мингячевир" разгромил "Загаталу" - ВИДЕО

В матче 24-го тура Лиги 1 между "Мингячевиром" и "Загаталой" было забито восемь мячей.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в Мингячевире и завершилась уверенной победой хозяев. Счет был открыт уже на 8-й минуте - отличился Хаял Мурадов. Спустя пять минут преимущество удвоил Кеннет Калунга, замкнув красивую комбинацию после розыгрыша штрафного. Во втором тайме Калунга оформил дубль на 55-й минуте.

Также в составе "Мингячевира" забили Фуад Байрамов (65), Эльчин Мустафаев (78), Абба Усман (80) и Рахим Джафарли (90). Гости смогли ответить лишь одним голом - на 85-й минуте отличился Махмудов.

Отдельного внимания заслужил эпизод с травмой игрока "Загаталы": из-за отсутствия взрослых носильщиков капитан хозяев Кянан Алиев вынес пострадавшего футболиста с поля на руках.

После этой победы "Мингячевир" набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера "Шафы" на семь очков. "Загатала" с 25 баллами идет на седьмой позиции.