30 Апреля 2026
RU

Карабах" намерен подписать португальского защитника за 1,5 млн евро

Азербайджанский футбол
Новости
30 Апреля 2026 01:15
21
Агдамский "Карабах" намерен усилить состав перед новым сезоном и уже близок к оформлению трансфера из Португалии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, клуб договорился о переходе центрального защитника "Каза Пия" Жоау Гуларта. Ожидается, что 26-летний футболист присоединится к азербайджанской команде по завершении текущего сезона.

По информации источника, сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что "Карабах" планирует провести серьезную перестройку состава в преддверии следующего сезона и рассматривает усиление оборонительной линии в числе приоритетных задач.

İdman.Biz
Тэги:

