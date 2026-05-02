2 Мая 2026
RU

Казахстанские футболисты поздравили вратаря "Сабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2026 01:10
32
Казахстанские футболисты поздравили вратаря "Сабаха"

Казахстанские футболисты отреагировали на чемпионство вратаря "Сабаха" Стаса Покатилова в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, игроки поздравили голкипера сборной Казахстана после того, как "Сабах" досрочно завоевал титул, прервав многолетнюю гегемонию "Карабаха".

Бывший казахстанский вратарь Алмат Бекбаев эмоционально обратился к Покатилову: "Базару нет. С чемпионством тебя, Стас, красава, лучший". Полузащитник "Елимая" Рамазан Оразов ограничился коротким поздравлением, а защитник "Актобе" Адильхан Танжариков написал: "Стас - машина, поздравляю".

К поздравлениям также присоединился голкипер сборной Казахстана по футзалу Лео Игита, оставив эмодзи аплодисментов.

Отметим, что Стас Покатилов является капитаном "Сабаха" и сыграл ключевую роль в завоевании чемпионства. Также Покатилов является голкипером сборной Казахстана.

"Сабах" обеспечил себе титул досрочно - за четыре тура до окончания сезона. Клуб опережает ближайшего преследователя, "Карабах", на 13 очков.

İdman.Biz
Тэги:

