Аналитик "Сумгайыта": "Во многих академиях нет аналитического департамента"

Аналитик Футбольной академии "Сумгайыта" и специалист по видеоанализу Нурлан Фархад заявил, что внедрение новых инструментов анализа может изменить работу детско-юношеских академий в Азербайджане.

"Платформа Eyeball теперь будет применяться и в азербайджанском футболе. В этом проекте участвует и Футбольная академия "Сумгайыта". Съемка матчей будет проводиться с помощью камер Veo, которые уже заказаны АФФА. После этого аналитики будут загружать видеоматериалы на платформу Eyeball, где будет формироваться расширенный анализ данных", - сказал Фархад в интервью offsideplus.az.

По словам специалиста, новая система позволит фиксировать количество касаний, общее число передач, их точность, удары по воротам и другие статистические показатели. "Сумгайыт" уже около трех лет использует видеоанализ, однако раньше основное внимание уделяли модели игры соперника, его действиям в атаке и обороне, активности по зонам и стандартным положениям. Теперь же академии получат более широкие возможности для индивидуального анализа футболистов.

Фархад отметил, что данные могут помочь и в отношениях между академиями и родителями, которые часто воспринимают решения тренеров через эмоции. Он подчеркнул: "Когда родители выражают недовольство, аналитики могут показать конкретные видео и статистику. Родители часто смотрят на игру глазами болельщиков и оценивают некоторые решения иначе. Когда есть данные и видеоматериалы, ситуацию можно объяснить намного понятнее".

Проект охватит все возрастные группы и будет полезен академиям, которые раньше не использовали такую систему. По словам Фархада, раньше аналитики больше оценивали решения игрока в конкретных эпизодах, единоборства и прием мяча, а теперь смогут точно видеть, сколько передач сделал футболист, сколько из них были успешными и где возникали проблемы. При этом данные каждой команды будут храниться в собственной системе.

Говоря о состоянии отрасли, специалист отметил, что современный футбол уже невозможно представить без аналитики, но в Азербайджане этой сфере пока уделяют недостаточно внимания.

"Футбол уже не такой, как в 90-е годы. В современном футболе аналитика играет все более важную роль. Например, в штабе таких тренеров, как Пеп Гвардиола, работают 6-7 аналитиков. К сожалению, в Азербайджане клубы не уделяют этой сфере достаточного внимания. Даже во многих наших академиях нет аналитического департамента" - отметил Фархад.

Фархад также привел пример работы с молодыми игроками академии "Сумгайыта". По его словам, в начале футболисты не всегда интересовались собственными данными, но после индивидуальных бесед и разборов их отношение изменилось. Сейчас игроки сами спрашивают о показателях, а еженедельные анализы помогают не только указывать на ошибки, но и показывать, что они делают правильно.

Отдельно он рассказал о примере Эмиля Гасанова, которому аналитики помогли скорректировать поведение на поле.

Фархад объяснил: "На первых анализах мы видели, что он слишком часто шел к сопернику, чтобы попросить мяч. Мы объяснили ему: ты футболист атаки, когда опускаешься назад, теряешь энергию. Если ты должен находиться в этой зоне, мяч так или иначе к тебе придет. После этих обсуждений Эмиль уже не повторяет те ошибки, забивает голы и показывает хорошую игру. Сейчас он даже является кандидатом в сборную".

По словам аналитика, развитие футболиста в академии оценивают по пяти направлениям: тактическому, техническому, физическому, социальному и психологическому. Аналитики в первую очередь отвечают за тактическую и техническую составляющие. Главная цель, по словам Фархада, - подготовить игроков, которые при переходе в основную команду уже будут сформированы в этих аспектах.

"Наша главная цель - воспитать готовых футболистов для команды. В целом этот проект является важным новшеством для азербайджанского футбола. Применение data-аналитики ускорит развитие игроков. В будущем рост числа аналитических департаментов может серьезно повлиять на общий уровень футбола в стране", - отметил он.