Зумруд Агаева: "В женском футболе мы преодолели большую часть ментальных барьеров"

Руководитель Департамента женского футбола Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Зумруд Агаева дала развернутое интервью о положении женского футбола, работе национальных команд и развитии системы в регионах.

"Выступление основной сборной в этом году мы в целом оцениваем положительно", - отметила Зумруд Агаева в интервью Азертадж.

По ее словам, неудачные результаты сборных U17 и U19 в последнем отборочном цикле чемпионата Европы нельзя объяснять только текущей ситуацией. Агаева считает, что это итог проблем, которые накапливались в системе подготовки на протяжении определенного периода. Она признала, что соперники Азербайджана в этой возрастной категории имеют более развитую футбольную базу.

Агаева отметила: "В Хорватии, Чехии и других европейских странах девочки начинают заниматься футболом с 6-7 лет. У нас же этот процесс чаще начинается после 11-12 лет. Это создает серьезную разницу в физической, технической и игровой подготовке".

Руководитель департамента подчеркнула, что АФФА не использует эти факторы как оправдание. Федерация видит недостатки и работает над их устранением. Главными направлениями она назвала увеличение числа учебно-тренировочных сборов, усиление физической подготовки, единую тренировочную философию и рост количества международных товарищеских матчей.

"Мы ясно видим проблемы и работаем над ними. Нужно увеличивать количество сборов, усиливать физическую подготовку, применять единую тренировочную философию и проводить больше международных матчей. Наша цель - системное развитие и постепенное сокращение этой разницы", - сказала Зумруд Агаева.

Говоря об основной женской сборной Азербайджана, она оценила текущий год положительно. Команда выступает в группе C3 Лиги C европейской квалификации чемпионата мира-2027, где после четырех матчей набрала 9 очков и занимает второе место вслед за Венгрией, у которой 10 очков. Впереди у сборной два матча: 5 июня в Сумгайыте на стадионе имени Мехди Гусейнзаде против Венгрии и 9 июня на выезде против Северной Македонии.

Агаева заявила: "Эти две игры станут решающими с точки зрения итоговой позиции в группе. В последние годы в команде заметен качественный рост. Особенно важно, что некоторые футболистки играют за рубежом, получают игровую практику и опыт, и это отражается на выступлениях сборной".

Она не согласилась с мнением, что результаты команды связаны только с уровнем соперников. По ее словам, в международном футболе понятие "слабый соперник" условно, а каждая игра требует одинаково серьезного отношения. Агаева добавила, что внутри сборной есть уверенность и единство, а подготовка к следующим матчам идет по плану.

Отдельно руководитель департамента остановилась на женской Высшей лиге. По ее словам, увеличение числа команд остается в повестке, а в сезоне-2025/2026 уже выросло количество участников в разных лигах. Особое внимание АФФА уделяет новым центрам в нижних возрастных категориях и работе в регионах, где женский футбол пока развит слабее.

"В нижних возрастных лигах мы больше фокусируемся на регионах. Цель - создавать футбольные центры в разных зонах, особенно там, где футбол развит слабо, и расширять для девочек доступ к этому виду спорта. Такой подход напрямую повлияет и на внутренние лиги, и на качество национальных команд", - подчеркнула Зумруд Агаева.

Она пояснила, что в Высшей лиге процесс зависит от обращений клубов. АФФА поддерживает желающих присоединиться к соревнованию, а число участников формируется на основе этих заявок. С учетом новых команд федерация рассматривает изменения формата на сезон-2026/2027, а окончательные предложения обсудят с техническим директором и тренерами сборных, после чего представят руководству АФФА.

Значительную часть интервью Агаева посвятила освобожденным территориям. Она напомнила, что в августе 2025 года Департамент женского футбола АФФА реализовал социальный проект "Путь Победы", в рамках которого основная женская сборная посетила Карабах. Во время визита делегация побывала в школе N1 имени Мирзы Улугбека в Физули, ознакомилась с инфраструктурой и обсудила возможности сотрудничества.

"Наша цель - внести реальный вклад в развитие женского футбола на освобожденных территориях. В этих регионах фактически нет структуры женского футбола - ни лиг, ни команд, ни клубов. Эту систему нужно создавать с нуля", - сказала Зумруд Агаева.

Следующий этап этой работы прошел уже в формате детского фестиваля. В школе №1 имени Мирзы Улугбека АФФА при поддержке ФИФА организовала мероприятие в рамках программы ФИФА по развитию женского футбола для девочек 8-10 лет. В фестивале участвовали 62 школьницы, а футболистки сборной Азербайджана Мехрибан Шахмамедова, Джошгуна Алиева и Мадина Джуругова помогали детям познакомиться с базовыми футбольными упражнениями и игровыми активностями.

Агаева подчеркнула, что вовлечение регионов не должно сводиться к перевозу перспективных игроков в Баку. Первый этап - просветительская работа, поддержка родителей и учителей, затем создание местных соревнований. Среди планов департамента есть запуск U12 лиги именно в зоне Физули, чтобы впервые сформировать там полноценную футбольную структуру с 4-5 командами.

"Нельзя сразу всех привозить в Баку. Сначала в регионах должны появиться команды, лиги, тренировочные группы и футбольные секции. Только после этого самые перспективные девочки смогут попасть на элитные тренировки в Баку по выбору тренеров сборных", - отметила Зумруд Агаева.

Отдельно она рассказала об изменении отношения родителей к женскому футболу. По словам Агаевой, пять лет назад многие семьи не хотели отдавать девочек в футбол или сомневались в таком выборе. Сейчас ситуация изменилась: родители сами обращаются в федерацию и клубы, приводят детей на мероприятия и поддерживают их на трибунах.

"Недавно в Лянкяране в нашем мероприятии участвовали более 60 девочек, и большинство пришли с родителями. Отцы и матери смотрели с трибун, поддерживали детей, фотографировали их и мотивировали. Это показывает, что общественная поддержка уже формируется", - сказала руководитель департамента.

Она добавила: "Думаю, мы преодолели большую часть ментальных барьеров. Это не значит, что вопрос полностью решен, но по сравнению с предыдущими годами прогресс очень серьезный, и процесс идет в правильном направлении".

В завершение Агаева оценила свою работу во главе департамента. Она отметила, что занимает должность около года и не чувствует гендерной дискриминации внутри АФФА.