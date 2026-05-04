Стало известно состояние травмированного игрока "Сабаха" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Стало известно состояние футболиста "Сабаха" Тимотеуша Пухача, получившего травму в матче 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Шамахы" (3:0).

Как сообщил İdman.Biz пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов, повреждение польского защитника не является серьезным.

"Его участие в следующем туре против "Кяпаза" под вопросом, однако в финале Кубка Азербайджана против "Зиря" он точно сыграет", - отметил он.

Отметим, что матч "Сабах" - "Кяпаз" состоится 8 мая, а финал Кубка против "Зиря" пройдет 13 мая.