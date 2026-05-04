Гурбан Гурбанов: "Если Жуниньо вернется, я не скажу ему нет"

Главный тренер клуба "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над "Туран-Товузом" (2:1) в 30-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю своих футболистов. Несмотря на плотный график, они боролись до конца. Игроки проявили большой характер", - заявил журналистам Гурбанов.

Говоря о травме Мусы Гурбанлы, наставник отметил, что ситуация станет яснее позднее.

"Нужно немного времени. Он почувствовал боль в колене. Несколько дней назад на тренировке было то же самое. Завтра будет известно точнее. У него есть хроническая травма в этой зоне", - сказал он.

Гурбанов также прокомментировал пропущенный гол и эпизод с ударом Айхана Гусейнова:

"И то, и другое. Айхан нанес красивый удар, но вратарь тоже должен реагировать на такие мячи. Казалось, он не воспринял момент всерьез. Я посмотрел повтор, удар тоже был качественным".

Отдельно он высказался о Рамиле Шейдаеве, который в нынешнем сезоне получает мало игровой практики.

"Рамиль - работоспособный футболист, и это всегда было его сильной стороной. На тренировках он тоже среди лучших. Иногда игры складываются так, что он не может выйти на поле. Сегодня же получил шанс", - сказал Гурбанов.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Жуниньо, специалист признал, что такой вариант выглядит сложным.

"Не думаю, что он вернется сюда из чемпионата Мексики. К тому же там будет проходить чемпионат мира. Если приедет, я не скажу нет. В последних играх он тоже в форме. Пусть забивает мало, но в важные моменты проявляет себя. Однако его возвращение выглядит сложным", - заявил наставник.

Гурбанов также рассказал о планах на трансферное окно.

"Мы смотрим в целом. Нам нужен новый футболист на каждой позиции. Качество и количество - важные моменты. Постараемся увеличить и число игроков, и качество состава. Этот чемпионат оказался качественнее, чем я ожидал. В футболе часто происходят непредвиденные вещи: кто-то получает травму, кто-то устает, возникают проблемы со скамейкой. В последнее время три матча с "Сабахом", два с "Нефтчи", сегодня - с "Туран Товузом". Все это были встречи высокого уровня. В такие моменты нужна ротация. Мы стараемся расширить состав", - подчеркнул он.

Комментируя возможные перспективы команды в еврокубках, Гурбанов отметил, что хотел бы выступать на более высоком уровне.

"Вы желаете нам Лигу конференций? (смеется). Очень хотел бы, чтобы мы были выше. Чтобы расти и полностью чувствовать большой футбол, турниры более высокого уровня важнее. Матчи с сильными командами сами по себе дают важный опыт. Да, есть мнения, что в Лиге конференций мы можем пройти дальше. Но надо учитывать, что год назад в Лиге Европы мы одержали одну победу, а в этом году в Лиге чемпионов набрали десять очков. Есть много нюансов, нельзя говорить категорично. Но бывают и такие игры, когда своим выступлением мы показываем, что достойны Лиги чемпионов", - сказал он.

Наставник вспомнил и прошлый еврокубковый опыт команды.

"В сезоне, когда нам выпало играть с "Динамо" Загреб, у меня внутри было спокойствие, что мы попадем в группу Лиги чемпионов. Но потом видишь, что результат получается другим. В том году мы хорошо выступили в Лиге Европы, но одержали всего одну победу. Когда выезжаешь за пределы страны, там другой стресс, другой футбол, другой подход. У каждой команды большой потенциал и амбиции. Они, как и мы, стремятся к хорошему результату. Что будет лучше, то и будет. В каком бы турнире мы ни выступали, продолжим борьбу", - заключил Гурбанов.